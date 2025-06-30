Трамп: Якщо Іран зможе бути мирним, я б зняв санкції

Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий розглянути можливість скасування санкцій проти Ірану, за умови, що Тегеран демонструватиме мирну поведінку.

Ця заява, зроблена на тлі нещодавніх американських ударів по іранських ядерних об’єктах, поєднує в собі погрози та натяки на потенційний дипломатичний шлях, пише Bloomberg.

«У нас діють санкції. І якщо вони (Іран – Ред.) працюватимуть, якщо зможуть бути мирними, і якщо вони зможуть показати нам, що більше не завдадуть шкоди, я б зняв санкції», – заявив Трамп в ефірі програми Fox News Sunday Morning Futures.

Заява прозвучала після того, як у п’ятницю Трамп повідомив, що розглядав можливість пом’якшення санкцій проти Ірану після припинення вогню. Проте вирішив залишити їх у силі, критикуючи верховного лідера аятолу Алі Хаменеї за заяву про перемогу у війні з Ізраїлем.