Карні: Канада поновлює торговельні переговори зі США

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про поновлення торговельних переговорів зі Сполученими Штатами після рішення скасувати запланований податок на цифрові послуги для американських технологічних компаній.
Про це повідомив уряд Канади.
«Канада відмовиться від податку на цифрові послуги в рамках підготовки до всеохопної та взаємовигідної торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Як зазначено в заяві, прем’єр-міністр Марк Карні та президент Дональд Трамп домовилися про поновлення переговорів, аби укласти домовленість до 21 липня 2025 року», – йдеться у заявi.
Як вiдомо, запровадження податку офіційно зупиняється з 30 червня. Очікується, що міністр фінансів Канади найближчим часом внесе на розгляд парламенту законопроєкт про повне скасування відповідного закону.
«Наш уряд готовий працювати стільки, скільки буде потрібно, аби досягти угоди, що відповідатиме інтересам канадських працівників і підприємств», — заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні.
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