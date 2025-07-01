МО України: Ті, хто відслужив за "Контрактом 18-24", отримають відстрочку на 12 місяців

Кабмін схвалив законопроєкт, який гарантуватиме відстрочку для учасників проєкту "Контракт 18-24". Такий документ ще має ухвалити Рада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Як зазначили у відомстві, законопроєкт передбачає відстрочку від мобілізації на 12 місяців для тих, хто відслужив за "Контрактом 18-24".
"Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть цю невизначеність", - пояснили в Міноборони.
У міністерстві уточнили, що таке відтермінування дасть змогу добровольцям відпочити і, за необхідності, пройти медико-соціальну реабілітацію.
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