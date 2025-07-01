Єврокомісар: Україна та ЄС досягли згоди щодо перегляду положень про лібералізацію торгівлі

Європейська комісія завершила переговори з Україною щодо основних принципів перегляду поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ), які запроваджували пільговий режим для українських експортерів до 5 червня 2025 року.

Як передає кореспондентка "Європейської правди", про це повідомив єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович під час спілкування з журналістами в Брюсселі 30 червня.

Україна та Євросоюз досягли принципової згоди щодо перегляду положень про лібералізацію торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Ми раді повідомити, що комісія та Україна досягли принципової домовленості щодо перегляду нашої двосторонньої поглибленої та всеохоплюючої угоди про вільну торгівлю після завершення процесу консультацій відповідно до статті 29. Ця угода відкриває нову главу в торговельних відносинах між Україною та ЄС", – заявив Шефчович.

Він розповів, що новий варіант угоди "встановлює довгострокові передбачувані та взаємовигідні рамки, які принесуть користь експортерам, бізнесу та фермерам з обох сторін, а також зміцнить шлях України до членства в ЄС".

Угода, зокрема, містить зобов'язання України поступово наблизити свої стандарти сільськогосподарського виробництва до стандартів ЄС до 2028 року, відповідно до цілей вступу до ЄС.