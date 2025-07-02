З 1 липня ПФУ адмініструє 39 соціальних виплат та допомог. Список

Пенсійний фонд України отримав повноваження на адміністрування вже 39 соціальних виплат та допомог.
Про це повідомила пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.
«Із 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України отримав повноваження щодо виплати 39 видів державних соціальних допомог, соціальних стипендій, які раніше призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення», - йдеться в повідомленні.
В установі зауважують, що для тих українців, хто має право на державну соціальну допомогу і її вже було призначено органами соціального захисту населення, виплата здійснюватиметься в установленому порядку.
Якщо заяву про надання виплат на цей час не розглянуто, рішення про її призначення прийматимуть територіальні органи Пенсійного фонду України.
Які саме види державних допомог виплачуватимуть із 1 липня органи Пенсійного фонду України?
Ними є:
- Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам.
- Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.
- Одноразова допомога громадянам, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які евакуйовані, відселені або самостійно переселилися на нове місце проживання.
- Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, особам, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, які стали особами з інвалідністю внаслідок відповідних ядерних аварій та випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, сім’ям, які втратили годувальника, та батькам померлого із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи.
- Щорічна допомога на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, кожній дитині, яка втратила одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році.
- Компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, що належать до першої та другої категорії осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
- Допомога особам, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у трикратному розмірі середньомісячної заробітної плати у разі вивільнення працівників у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
- Допомога особам, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, при переведенні громадянина у зв’язку із станом здоров’я на нижче оплачувану роботу різниці між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі на період до встановлення інвалідності або одужання.
- Оплата середньої заробітної плати під час переїзду на нове місце проживання, але не більше ніж за 14 робочих днів, виходячи із середньомісячної заробітної плати за попереднім місцем роботи громадянам, з числа осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відселяються або переселяються з території зони радіоактивного забруднення.
- Оплата особам, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, додаткової відпустки громадянам строком 14 робочих днів (16 календарних днів).
- Оплата різниці між тривалістю щорічної відпустки, яка надається відповідно до статті 47 Закону України ,,Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, та тривалістю щорічної відпустки, яка надається відповідно до Закону України ,,Про відпустки” або інших законів громадянам, які працюють (перебувають у відрядженні) на території зон радіоактивного забруднення.
- Доплата особам, які працюють у зоні відчуження, відповідно до статті 39 Закону України ,,Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
- Відшкодування особам, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров’я, у разі, коли захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності).
- Щомісячна грошова компенсація до досягнення повноліття на дітей, які навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, і не харчуються в їдальнях зазначених закладів освіти, а також за всі дні, коли перелічені особи з поважних причин не відвідували ці заклади.
- Компенсація громадянам за нерухоме майно, що втрачене у разі відселення або самостійного переселення з території зон радіоактивного забруднення та оплата послуг суб’єкта оціночної діяльності.
- Відшкодування витрат із безоплатного харчування потерпілих дітей відповідно до Закону України ,,Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
- Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме.
- Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби.
- Соціальні стипендії студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти.
- Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
- Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.
- Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.
- Грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, в тому числі здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
- Соціальна допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.
- Оплата послуги із здійснення патронату над дитиною та здійснення видатків, зокрема на сплату за патронатного вихователя єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
- Одноразова компенсація особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами.
- Виплата щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами.
- Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги ,,пакунок малюка”.
- Тимчасова допомога на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу.
- Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України ,,Мати-героїня”.
- Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державна соціальна допомога на догляд, допомога на поховання.
- Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державна соціальна допомога на догляд, допомога на поховання.
- Державна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.
- Державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
- Державна допомога на дітей одиноким матерям.
- Державна допомога при народженні дитини.
- Державна допомога при усиновленні дитини.
- Державна допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.
- Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.