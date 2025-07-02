З 1 липня ПФУ адмініструє 39 соціальних виплат та допомог. Список

Пенсійний фонд України отримав повноваження на адміністрування вже 39 соціальних виплат та допомог.

Про це повідомила пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.

«Із 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України отримав повноваження щодо виплати 39 видів державних соціальних допомог, соціальних стипендій, які раніше призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення», - йдеться в повідомленні.

В установі зауважують, що для тих українців, хто має право на державну соціальну допомогу і її вже було призначено органами соціального захисту населення, виплата здійснюватиметься в установленому порядку.

Якщо заяву про надання виплат на цей час не розглянуто, рішення про її призначення прийматимуть територіальні органи Пенсійного фонду України.

Які саме види державних допомог виплачуватимуть із 1 липня органи Пенсійного фонду України?

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