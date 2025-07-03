Стефанішина: Україна активно працює з усіма партнерами для розблокування процесу вступу в ЄС

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна активно працює з усіма партнерами для розблокування процесу вступу в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарі "Укрінформу".

За словами Стефанішиної, блокування цього процесу Угорщиною – це насамперед політична історія, і нині Україна активно працює разом із партнерами, аби знайти рішення.

"Це питання на порядку денному постійно", – запевнила віцепремʼєрка.

Стефанішина зазначила, що всі питання, зокрема й стосовно національних меншин, мають вирішуватись у діалозі, а не ставати предметом політичного шантажу в інституціях ЄС.

Вона також переконана, що Україна до кінця року зробить усе необхідне для відкриття всіх шести кластерів для переговорів про вступ до Європейського Союзу.

"Україна, зі свого боку, вже зараз готова відкривати три переговорні кластери, а до кінця року зробить усе необхідне, аби відкрити усі шість. Наразі єдиний фактор, що визначає дату ухвалення рішення про відкриття переговорів – це консенсус 27 країн ЄС", – підкреслила віцепрем’єрка.