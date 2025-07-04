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Міненерго: Енергосистема України залишається збалансованою та стабільною

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Енергосистема України залишається збалансованою та стабільною навіть попри щоденні російські атаки, відключень світла влітку наразі не передбачається. Про це повідомляє заступник міністра енергетики Микола Колісник в Telegram.

Повідомляється, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах тривають безперервно.

«Енергетики працюють цілодобово. Навіть ті об’єкти, які зазнали повторних руйнувань, оперативно відновлюються. Наразі влітку електропостачання стабільне і відключень не передбачається», - зазначив він.

Також зазначається, що основним фактором ризику залишаються обстріли, а ремонтна кампанія здійснюється за графіком. Зокрема, наразі триває підготовка до опалювального сезону: нарощуються запаси природного газу, мазуту та вугілля.

Колісник
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