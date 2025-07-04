Міненерго: Енергосистема України залишається збалансованою та стабільною

Енергосистема України залишається збалансованою та стабільною навіть попри щоденні російські атаки, відключень світла влітку наразі не передбачається. Про це повідомляє заступник міністра енергетики Микола Колісник в Telegram.

Повідомляється, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах тривають безперервно.

«Енергетики працюють цілодобово. Навіть ті об’єкти, які зазнали повторних руйнувань, оперативно відновлюються. Наразі влітку електропостачання стабільне і відключень не передбачається», - зазначив він.

Також зазначається, що основним фактором ризику залишаються обстріли, а ремонтна кампанія здійснюється за графіком. Зокрема, наразі триває підготовка до опалювального сезону: нарощуються запаси природного газу, мазуту та вугілля.