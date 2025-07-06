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Зеленський: Наступного тижня урядовці зможуть підписати угоди з партнерами щодо забезпечення України енергопресурсами

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Президент України Володимир Зеленський за результатами суботньої доповіді міністра закордонних справ України Андрія Сибіги по його комунікації з нашими європейськими партнерами повідомив про нові домовленості щодо газу для України.

"У нас є перелік абсолютно чітких цілей в підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи і зараз на рівні Міністерства закордонних справ, також Міністерства енергетики та Нафтогазу. Наші домовленості готуються до реалізації", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

Зеленський зазначив, що розраховує, що вже наступного тижня в рамках конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, українські урядовці зможуть підписати відповідні угоди з нашими партнерами, щоб забезпечувати Україну енергопресурсами.

"Продовжуємо цю роботу. Я дякую всім нашим партнерам, хто нам постійно допомагає та хто готовий масштабувати підтримку в галузі енергетики. Енергетична стійкість – це фундамент стійкості всієї країни", - резюмував він.

Зеленський, Сибіга
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