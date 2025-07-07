Італія, Німеччина та Франція закликають Єврокомісію вжити заходів для зміцнення конкурентоспроможності ЄС

Лідери Італії, Франції та Німеччини готують спільного листа до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом вжити конкретних заходів для зміцнення конкурентоспроможності ЄС, зокрема шляхом підтримки автомобільної галузі та розширення інвестицій, пише Politico.
Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже погодили основні цілі, які планують викласти в листі до глави Єврокомісії впродовж найближчих тижнів. Зокрема, йдеться про запровадження спеціальних фінансових інструментів для підтримки автомобільного сектору в період переходу до технологічної нейтральності.
Країни координують свої дії ще з минулого тижня. Мелоні також згадувала про цю ініціативу під час виступу в італійському парламенті наприкінці червня.
У листі, окрім питань автопрому, йтиметься про інвестиції в інновації, оборону та космічну сферу, а також про необхідність приборкати зростання цін на енергоносії.
Втім, деякі пункти документа досі обговорюють. Франція наполягає на включенні стимулів для електромобілів, тоді як Німеччина виявляє обережність у цьому питанні.
Невирішеним залишається й момент щодо можливості згадати в листі торговельну угоду з країнами МЕРКОСУР.
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