Reuters: Китай обмежує державні закупівлі медичного обладнання з Євросоюзу

Китай обмежує державні закупівлі медичного обладнання з Євросоюзу вартістю понад 45 мільйонів юанів (6,3 мільйона доларів США) у відповідь на обмеження, запроваджені Брюсселем минулого місяця.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство торгівлі КНР, передає Укрінформ.

Минулого місяця ЄС заявив, що забороняє китайським компаніям брати участь у державних тендерах блоку на медичне обладнання вартістю 70 мільярдів доларів на рік після того, як дійшов висновку, що фірми ЄС не мають справедливого доступу до ринку Китаю. Заходи, оголошені Єврокомісією, стали першими в рамках Інструменту міжнародних закупівель ЄС, який діє з 2022 року і покликаний забезпечити взаємний доступ до ринків.

Як зазначається, контрзаходи Китаю були очікуваними після того, як наприкінці минулого місяця його Міністерство торгівлі визначило «необхідні кроки» у відповідь на дії ЄС.

«На жаль, попри добру волю і щирість Китаю, ЄС наполягає на тому, щоб йти своїм шляхом, вживаючи обмежувальних заходів і будуючи нові протекціоністські бар'єри. Тому у Китаю немає іншого вибору, окрім як прийняти відповідні обмежувальні заходи», - йдеться у заяві Міністерства торгівлі КНР в неділю.

Китай також обмежить імпорт медичних виробів з інших країн, які містять компоненти, вироблені в ЄС, вартістю понад 50% від вартості контракту, повідомило торгове відомство. Заходи набувають чинності в неділю, 6 липня.

Міністерство торгівлі заявило, що це не торкнеться продукції європейських компаній в Китаї.

Зазначається, що пізніше в липні ЄС і Китай проведуть саміт лідерів у КНР.