Тихий: Україна не розглядатиме умови, які передбачають послаблення оборонного потенціалу

Україна не розглядатиме жодних умов, які передбачають послаблення її оборонного потенціалу, включаючи сферу оборонно-промислового комплексу, Збройних сил чи військової допомоги від партнерів.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий в подкасті "Ґрунт з Нотевським".

"Ніколи Україна не піде ні на які обмеження своєї обороноздатності. Це стосується і Збройних сил, оборонно-промислового комплексу і оборонної підтримки від партнерів", - наголосив він.

Тихий також підкреслив, що навіть попри відсутність єдності серед членів НАТО щодо членства України, жодна сторона не зможе нав'язати Києву умови щодо оборонної політики.

"У нас зараз основний пріоритет на всіх переговорах - це залучення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Це взаємовигідно нам і партнерам. Вони отримують доступ до спільного виробництва і технологій. Україна вже має технології, які немає ні в кого", - додав речник.