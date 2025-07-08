Справу голови АМКУ щодо незаконного збагачення направили до суду

Антикорупційні органи України направили до суду справу стосовно чинного голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка щодо незаконного збагачення на 72 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в понеділок, 7 липня.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2020-2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника обласної державної військової адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомого майна та один люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

За інформацією прокуратури, серед набутого посадовцем майна: сім квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, будинок площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки під Києвом, два гаражних бокси, шість машино-місць, три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м, автомобіль ВМW Х3.

"Загальна вартість активів склала 72,8 млн гривень, частина з них була придбана за ціною, значно нижчою за ринкову. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не давали змоги здійснити таких покупок", - йдеться в повідомленні.

У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення посадовець не зазначив відомостей про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020-2023 роки.