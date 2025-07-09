Іран: Недавня війна продемонструвала неефективність російських ЗРК С-300

Іран придбав партію зенітних ракетних комплексів у Китаю для відновлення системи протиповітряної оборони, значно зруйнованої Ізраїлем під час 12-денної війни.

Про це повідомляє Middle East Eye, посилаючись на джерела.

Передача озброєння відбулася після 24 червня, коли сторони уклали перемир'я. Скільки комплексів закупив Іран і які саме, невідомо, проте стверджується, що він заплатив за них Китаю нафтою. Інше джерело додало, що арабські союзники США були в курсі того, що відбувається, і поінформували про це Вашингтон.

Іран використовував для захисту неба переважно російські ЗРК С-300 Фаворит, але недавня війна продемонструвала їхню неефективність.

Поставлені Ізраїлю американські винищувачі F-35, F-16 і F-15 скидали на іранські ядерні об'єкти керовані авіабомби, підлітаючи на відстань до 50 км і потрапляючи в зону перехоплення, але ЗРК спрацював тільки на одній з баз. Тоді ж як на всіх інших базах навіть не знали, що відбувається.

Ізраїль відмовився від масштабної кібератаки і зміг вивести з ладу зв'язок між підрозділами ППО. В результаті ВПС не втратили жодного з 200 літаків. Загалом С-300 мають обмежену здатність збивати нові F-35.