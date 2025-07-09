ЄБА занепокоєна планами "Укрзалізниці" щодо запровадження диференційованих тарифів на вантажні перевезення

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) висловлює занепокоєння планами "Укрзалізниці" щодо запровадження диференційованих підвищувальних коефіцієнтів на тарифи для вантажних перевезень до деяких морських портів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті асоціації.

В ЄБА вважає цю ініціативу необґрунтованою та такою, що може зашкодити українським експортерам й економіці загалом.

"Встановлення різних тарифів для перевезень у напрямку окремих портів фактично означатиме втручання у формування собівартості перевезень, що не узгоджується з чинним законодавством", - йдеться в повідомленні.

Експерти попереджають, що такі зміни можуть вповільнити євроінтеграцію транспортної галузі.

У межах євроінтеграційних процесів Україна зобов’язалася узгодити транспортну політику з нормами Європейського Союзу. Відповідно до Директиви 2012/34/ЄС про єдиний залізничний простір ЄС, тарифи мають бути прозорими, економічно обґрунтованими та недискримінаційними. У цьому контексті вибіркове підвищення без достатніх підстав і консультацій з ринком є відхиленням від цих принципів, зазначили в ЄБА.

Крім того, в умовах війни експортні компанії ключових секторів економіки вже стикаються з високими витратами на логістику. У такій ситуації підвищення тарифів на перевезення до найбільш завантажених морських портів може ще більше “вдарити” по експорту.

В майбутньому це може призвести до переходу вантажів на автомобільний транспорт, що, своєю чергою, спричинить зниження вантажообігу та доходів для самого перевізника.

Такі ініціативи викликають занепокоєння з огляду на вже ухвалені рішення щодо формування тарифних відстаней до Одеського та Чорноморського портів. Наразі поїзди спрямовують довшим маршрутом, що вже збільшило вартість залізничних перевезень і підвищило кінцеву ціну експортної продукції.

Асоціація наполягає на збереженні тарифів прозорими, справедливими, економічно обґрунтованими та такими, що відповідають реальним витратам. До того ж бізнес-спільнота закликає до збереження державного контролю за формуванням тарифів для уникнення конфлікту інтересів.