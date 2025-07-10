Смілянський: “Укрпошта” знижує комісію за комунальні платежі для мешканців сіл

“Укрпошта” знижує комісію за комунальні платежі на 25% для мешканців сіл України без банків і банкоматів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Смілянський наголосив, що під час підготовки до запуску "Укрпошта.Банк" фінансові послуги стають більш доступними для українців.

Особлива увага приділяється жителям сіл, де немає банківських відділень та банкоматів — це близько 96% населених пунктів країни. Для них "Укрпошта" знижує комісію за прийом комунальних платежів на 25%, щоб спростити та здешевити процес оплати.

Для тих, хто сплачує два й більше комунальних платежів через "Укрпошту", доступна можливість безкоштовного зняття готівки у своєму селі.

"Ну і для максимального рівня комфорту, ті, хто сплачують з нами два і більше комунальних платежів, зможуть безкоштовно зняти готівку у себе в селі та заощадити час і гроші на транспорт до банкомату в райцентрі", - повідомив Смілянський.

Акція вже діє протягом липня, і скористатися нею можуть усі клієнти під час оплати комунальних послуг.