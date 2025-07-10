Міненерго: Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" має повний склад

Міністерство енергетики України призначило двох представників держави у наглядовій раді ТОВ "Оператор ГТС України", яка тепер має повний склад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОГТСУ.

Компанія отримала наказ від Міненерго про обрання двох представників держави до складу наглядової ради. "Таким чином, відтепер склад наглядової ради товариства є повністю сформованим і налічує п’ять учасників, з яких три є незалежними членами і два – представниками від держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Віталій Зубрій та Руслан Стрілець обрані до наглядової ради ОГТСУ на три роки.