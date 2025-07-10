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Радуцький: Дії ВООЗ підривають глобальну позицію щодо ізоляції агресора

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Україна і окремі країни Євросоюзу жорстко розкритикували Всесвітню організацію охорони здоров'я – зокрема, через візит її регіонального директора Ганса Клюге до москви у червні 2025 р.

Про це пише Цензор з посиланням на міжнародні та російські видання.

Представник ВООЗ тоді зустрівся з главою мзс рф сергієм лавровим, а також відвідав т.зв. Петербурзький міжнародний економічний форум, під час якого він, зокрема, закликав "не політизувати здоров'я" і утриматися від санкцій щодо постачань ліків до рф – що відразу ж розтиражували пропагандисти з російського тасс.

Ці дії представника Всесвітньої організації охорони здоров'я були жорстко розкритиковані Міністерством охорони здоров'я України, яке назвало цей візит "неприпустимим".

А народний депутат, глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що дії ВООЗ "підривають глобальну позицію щодо ізоляції агресора".

У Латвії та Естонії дії ВООЗ назвали такими, що суперечать міжнародним принципам.

Так, міністр закордонних справ Латвії Байба Браже нагадала: "рф веде війну, вбиває медиків і атакує лікарні, зокрема, дитячі. Візит ВООЗ до москви — неприйнятний".

Міністр соціальної політики Естонії Кармен Йоллер також висловила занепокоєння і уточнила, що з початку війни в Україні, за даними самої ж ВООЗ, було зафіксовано понад 1700 атак на заклади охорони здоров'я.

Також видання зазначає, що це вже не перший приклад суперечливої поведінки з боку ВООЗ. За останні роки організація неодноразово демонструвала толерантність до авторитарних режимів.

Так, у 2017 році ВООЗ навіть призначила диктатора Зімбабве Роберта Мугабе "послом доброї волі", що викликало хвилю міжнародної критики, а очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус неодноразово робив компліментарні заяви на адресу президента рф володимира путіна, і також був звинувачений у надмірній лояльності до Китаю під час пандемії COVID-19.

На думку аналітиків, тісні контакти ВООЗ з рф можуть бути пов'язані з фінансовими проблемами організації. На тлі скорочення бюджету та виходу ключових донорів – передовсім, США – навіть внесок рф у розмірі 22 млн доларів за 2024-2025 рр. набуває для ВООЗ стратегічного значення.

Українські експерти вже ставлять під сумнів доцільність подальшої співпраці з ВООЗ. "Я не розумію, як можна продовжувати повноцінну співпрацю з організацією, яка фактично ігнорує війну в центрі Європи", — зазначив співзасновник Ukrainian Healthcare Center Павло Ковтонюк.

ВООЗ, Євросоюз
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