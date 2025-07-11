Прем’єр Фінляндії: Міжнародна коаліція цивільного захисту допомагатиме Україні побудувати 10 тисяч укриттів

Фінляндія координуватиме діяльність міжнародної Коаліції цивільного захисту України, яка допомагатиме Україні побудувати 10 тисяч укриттів за 10 років. Про це на Міжнародній конференції з відновлення України у Римі 10 липня заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.
Орпо зазначив, що Україна хоче протягом наступних десяти років побудувати 10000 укриттів по всій території держави. За його словами, Фінляндія координуватиме ці зусилля як лідер міжнародної Коаліції цивільного захисту України.
"Коаліція з питань укриттів координуватиме міжнародну підтримку для створення сталої, масштабованої та стійкої системи укриттів цивільного захисту, що відповідає національним цілям України", – сказав прем'єр-міністр Фінляндії.
Також Фінляндія оприлюднила сьогодні програму розвитку співробітництва з Україною до 2028 року, повідомив Орпо.
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