Гетманцев: Найбільша в Україні суддівська пенсія становить 390 тис. гривень

Середня пенсія по Україні становить 5,8 тис. грн, а 62,3% пенсіонерів отримують менше ніж 5 тис. грн. Водночас середня пенсійна виплата суддям становить понад 100 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Данила Гетманцева.
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики оприлюднив 20 найбільших пенсій по різних категоріях спецпенсіонерів. За його словами, середній розмір пенсійної виплати суддям становить 107 тис. грн, прокурорам – 23,6 тис. грн, народним депутатам – 19,5 тис. грн.
Найбільша суддівська пенсія становить 390 тис. грн, а умовну двадцятку у цій категорії замикає пенсія розміром майже 320 тис. грн. Найвищі пенсії прокурорів становлять від 119 тис. до 219 тис. грн.
Серед народних депутатів лише один отримує 245,9 тис. грн пенсії, решта – від 21,8 тис. грн до 59,8 тис. грн. Тим часом у шахтарів максимальна пенсія становить 29 тис. грн.
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