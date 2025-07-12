Зеленська провела зустрічі з міжнародними партнерами щодо розширення підтримки українських дітей та молоді

Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Італії провела зустрічі з міжнародними партнерами, присвячені розширенню підтримки українських дітей та молоді, інформує сайт Офісу президента.

Дружина президента зустрілася з державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва Об’єднаних Арабських Еміратів Рім Аль Хашимі, головою італійської Асоціації фундацій та ощадних кас S.p.A. (ACRI) Джованні Аццоне, міністром з питань зовнішньої торгівлі та французьких громадян за кордоном Лораном Сен-Мартеном, спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном і представниками французького бізнесу.

Під час зустрічей перша леді поділилася даними дослідження "Індекс майбутнього", згідно з якими 44% українських дітей мають ознаки потенційного посттравматичного стресового розладу.

"За даними дослідженням ЮНІСЕФ, 61% батьків зазначають, що їхні діти мають ознаки стресу та проблеми зі сном. Такі наслідки дитинства в умовах повномасштабного російського вторгнення – досвіду втрат, біженства, постійного ризику та непевності", – зауважила Зеленська.

Також команда Фундації Олени Зеленської презентувала проєкт "12-21", який передбачає створення безбар’єрних молодіжних просторів для психосоціальної підтримки, кар’єрного консультування та дозвілля підлітків і молоді віком від 12 до 21 року.

Перші п’ять таких просторів відкриються в Україні вже цього року. На створення та операційне забезпечення одного з них – у Кривому Розі – Італія виділить 1 млн євро в межах меморандуму, підписаного між Фундацією та ACRI.

Окрім того, Зеленська і Рім Аль Хашимі домовилися про продовження співпраці за всіма трьома ключовими напрямами діяльності Фундації - підтримка сімейних форм виховання, забезпечення доступу до освіти та надання психосоціальної допомоги.

Перша леді зазначила, що уряд ОАЕ є одним із головних партнерів Фундації у проєкті "Адреса дитинства" щодо будівництва житла для великих прийомних родин, які втратили свій дім через війну.

"За підтримки уряду ОАЕ ми вже звели десять таких будинків. Сьогодні з пані Рім обговорили статус будівництва ще десяти осель, профінансованих цього року. Уже шукаємо для них родини та земельні ділянки", – наголосила Зеленська.

Під час зустрічі дружини президента України з Лораном Сен-Мартеном, П’єром Ельброном і представниками французького бізнесу йшлося про безпеку освітнього середовища.

Зокрема, Зеленська зазначила, що з ініціативи Фундації відновлені та облаштовані 17 укриттів у школах і дитсадках, ще 17 об’єктів – у роботі, а в планах на наступний рік – щонайменше 50 укриттів.

Перша леді подякувала всім партнерам Фундації та України за допомогу українським дітям.