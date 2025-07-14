Єврокомісія: ЄС розробив контрзаходи у зв'язку із новими тарифами Трампа

Європейський Союз розробив контрзаходи у зв'язку із новими тарифами президента США Дональда Трампа. Але впровадження контрзаходів буде призупинено щонайменше до початку серпня - ЄС прагне домовитися із США.
Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема під час спілкування з пресою фон дер Ляєн сказала, що ЄС "продовжуватиме готувати подальші контрзаходи, щоб ми були повністю готові". Перший пакет розроблених контрзаходів - це тарифи на американські товари на суму в понад 21 мільярд євро. Проте його було призупинено у квітні заради переговорів із США.
На підході другий пакет, який розробляється з травня. Він охоплює американські товари на суму в 72 мільярди євро. Проте повний список все ще не затвердили, окрім того його доведеться погодити з усіма країнами-членами ЄС.
При цьому фон дер Ляєн запевнила, що ЄС не буде поки що використовувати "інструмент проти примусу". Він дозволяє блоку вжити заходів у відповідь проти третіх країн, які чинять економічний тиск на членів ЄС.
"Інструмент створений для надзвичайних ситуацій, ми ще не досягли цього", - сказала президент Єврокомісії.
Припускається, що контрзаходи ЄС можуть включати в себе обмеження доступу американських товарів та послуг на європейські ринки. Окрім цього, під ударом можуть опинитися американські інвестиції, фінансові ринки, а також може бути впроваджено жорсткий експортний контроль.
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