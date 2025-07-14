Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Єврокомісія: ЄС розробив контрзаходи у зв'язку із новими тарифами Трампа

110

Європейський Союз розробив контрзаходи у зв'язку із новими тарифами президента США Дональда Трампа. Але впровадження контрзаходів буде призупинено щонайменше до початку серпня - ЄС прагне домовитися із США.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема під час спілкування з пресою фон дер Ляєн сказала, що ЄС "продовжуватиме готувати подальші контрзаходи, щоб ми були повністю готові". Перший пакет розроблених контрзаходів - це тарифи на американські товари на суму в понад 21 мільярд євро. Проте його було призупинено у квітні заради переговорів із США.

На підході другий пакет, який розробляється з травня. Він охоплює американські товари на суму в 72 мільярди євро. Проте повний список все ще не затвердили, окрім того його доведеться погодити з усіма країнами-членами ЄС.

При цьому фон дер Ляєн запевнила, що ЄС не буде поки що використовувати "інструмент проти примусу". Він дозволяє блоку вжити заходів у відповідь проти третіх країн, які чинять економічний тиск на членів ЄС.

"Інструмент створений для надзвичайних ситуацій, ми ще не досягли цього", - сказала президент Єврокомісії.

Припускається, що контрзаходи ЄС можуть включати в себе обмеження доступу американських товарів та послуг на європейські ринки. Окрім цього, під ударом можуть опинитися американські інвестиції, фінансові ринки, а також може бути впроваджено жорсткий експортний контроль.

фон дер Ляєн
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 14 июля 2025
Воскресенье, 13 июля 2025
Суббота, 12 июля 2025
Пятница, 11 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023