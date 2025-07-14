Мін’юст: Минулого тижня в Україні зареєстрували 3154 шлюби

За минулий тиждень в Україні зареєстрували 3154 шлюби, найбільше з яких уклали у Києві. Про це повідомило Міністерство юстиції у неділю, 13 липня.

"Понад три тисячі пар сказали одне одному "так", і вирушили у спільну подорож — з довірою, теплом і бажанням бути поруч у кожному дні. Фахівці органів ДРАЦС щодня допомагають закоханим оформити нову сторінку життя — з турботою та любов'ю до своєї справи", - йдеться у повідомленні.

З 3154-х нових шлюбів за тиждень найбільше уклали у Києві - 750, на другому місці опинилася Дніпропетровська область - 247. Третє місце посіла Львівщина, де 212 пар вирішили офіційно оформити стосунки.

У Харківській області 206 пар наважилися на шлюб, в Одеській — 158.