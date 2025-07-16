ЄС продовжує захист біженців із України ще на рік, - ЗМІ

Країни-члени Європейського Союзу вирішили продовжити захист біженців із України ще на рік - до березня 2027 року.

Про це пише УНН з посиланням на tagesschau.

"Держави-члени ЄС вирішили продовжити захист для біженців з України ще на один рік. Це дозволить постраждалим зберегти доступ до ринку праці, соціальних пільг та медичного обслуговування без необхідності проходження процедури надання притулку – до березня 2027 року", ідеться у пресрелізі, на який посилається видання.

Водночас, як вказано, "країни ЄС обговорюють рекомендацію Єврокомісії з підготовки скоординованої стратегії повернення та можливих перспектив перебування в країні". Мета - спростити для біженців перехід на інші форми проживання, такі як робочі або студентські візи.

Водночас, за повідомленням, "планується прокласти шлях до поступового повернення в Україну та покращити інформацію про варіанти повернення".