Британія: ШІ може посилити пропаганду та допомогти терористам готуватися до атак

У Британії попереджають, що штучний інтелект – "хвиля", яка може посилити терористичну пропаганду та допомогти терористам готуватися до атак.

Про це попередив у вівторок, 15 липня радник британського уряду з питань тероризму Джонатан Гол, цитує Politico, пише "Європейська правда".

У своєму щорічному звіті Гол попередив про "страхітливу" загрозу з боку "передових технологій" після року, присвяченого вивченню цього питання.

Він зазначив, що генеративний штучний інтелект, який може створювати новий контент, такий як текст, зображення, аудіо та відео, на основі того, що він навчився з доступних йому даних, "буде використовуватися терористами", і наголосив, що Британія історично занадто повільно реагувала на загрози, які породив Інтернет.

У звіті вказується, що більшість технологічних компаній "не мають достатніх підстав пояснювати внутрішню роботу своїх моделей та зусилля, які вони докладають для благополуччя людей, оскільки вони змагаються за частку ринку".

Також у звіті міститься попередження про те, що вже існує галузь, яка займається "зламуванням" етичних обмежень, встановлених технологічними компаніями для запобігання створенню чат-ботами терористичного контенту.

Чат-боти, за попередженням Гола, можуть створити "замкнуте коло терористичної радикалізації" для "самотніх і нещасних осіб", схильних до спокуси реального тероризму, і навіть можуть бути використані для відбору потенційних терористів перед тим, як передати їх "вище за ланцюжок для радикалізації від людини до людини".

У звіті Гола зазначається, що Велика Британія була залучена до єдиного відомого випадку планування теракту за допомогою чат-бота. Мова йде про інцидент, коли Джасвант Сінг Чайл разом зі своєю "дівчиною-штучним інтелектом" запланував замах на вбивство нині покійної королеви за допомогою арбалета.

Гол зазначив, що хоча йому не відомо про жодного сучасного "терористичного чат-бота", інтернет "виявив цілу низку вразливих самотніх людей, включно із дітьми, які можуть виявитися особливо вразливими до радикалізації в чаті сам на сам".

За його словами, Gen AI "в принципі" здатний пропонувати методи обходу систем безпеки та надавати "практичні поради щодо використання або адаптації зброї чи структури терористичних осередків", що особливо приваблює "самотніх нападників".

Гол попередив, що пропаганда, створена штучним інтелектом, може бути адаптована до "місцевих наративів, таких як боротьба Великої Британії з бандами, що вербують дітей".

За його словами, ці інструменти можуть дозволити "арміям ботів" заполонити форуми та соціальні мережі, щоб "зробити тему динамічною та актуальною".