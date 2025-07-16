Сі Цзіньпін: Взаємна довіра між Пекіном і москвою стала ще глибшою

Китайська влада дала зрозуміти, що посилить співпрацю з росією на фоні нових погроз з боку США щодо можливих економічних обмежень.

Президент США Дональд Трамп пригрозив торгівельним союзникам кремля митами, якщо впродовж 50 днів не буде досягнуто мирної угоди. Про це повідомило видання The Telegraph, посилаючись на заяви лідерів Китаю та анонімні джерела, знайомі з деталями перемовин у ЄС.

Після переговорів у Пекіні з міністром мзс росії сергієм лавровим, китайський лідер Сі Цзіньпін наголосив, що обидві країни мають активізувати підтримку одна одної на міжнародних платформах. Він підкреслив, що взаємна довіра між Пекіном і москвою стала ще глибшою. За його словами, держави вже формують "новий тип міжнародних відносин", який відрізняється від традиційних підходів.

Згідно з інформацією джерел, знайомих із перебігом закритих переговорів китайської делегації з представниками Європейського Союзу, глава МЗС КНР Ван Ї пояснив, чому Пекін не допускає поразки росії у війні. Він вважає, що у разі провалу москви США можуть сконцентрувати всю увагу на Китаї, що змусить Пекін стати наступною мішенню у глобальному протистоянні.