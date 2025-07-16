ЄС може обкласти митами Boeing та бурбон у відповідь на тарифи США, - ЗМІ

Єврокомісія може запровадити мита на суму 72 млрд євро на американські товари у разі, якщо торговельні переговори з США щодо можливих тарифів проваляться. Це стосується мит на Boeing та бурбон.
Про те, що ЄС може обкласти митами Boeing та бурбон, повідомило видання Reuters та Bloomberg після того, як ознайомилось зі списком запропонованих мит ЄС у відповідь на тарифи США.
Зазначається, що список, надісланий Єврокомісією країнам-членам ЄС, передує погрозам президента США Дональда Трампа, зробленим з метою посилення тиску на ЄС, і є відповіддю на американські мита на автомобілі та автозапчастини, а також на 10% базовий тариф.
Крім того, митний пакет ЄС включає хімікати, медичні прилади, електротехнічне та точне обладнання, сільськогосподарську та харчову продукцію, асортимент фруктів та овочів, вино, пиво та міцні напої – на загальну суму 6,35 млрд євро.
Після зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі офіційні особи заявили, що вони все ще у пошуках угоди, аби уникнути сильного тарифного удару з боку США.
Єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович зауважив, що учасники зустрічі висловили безпрецедентну рішучість захистити бізнес ЄС, застосовуючи європейські контрзаходи, якщо переговори з Вашингтоном не матимуть успіхів.
Зазначається, що Трамп застеріг Брюссель від заходів у відповідь, заявивши, що США зрівняють будь-які нові європейські мита, просто додавши їх до 30% ставки.
Єврокомісія, яка контролює торговельну політику ЄС, ще не визначила тарифну ставку для товарів зі свого переліку. Члени ЄС мають схвалити пакет перед його впровадженням, і конкретної дати голосування наразі не встановлено, інформує Reuters.
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