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Кабмін затвердив освітні гранти для вступників, які мають високі результати НМТ

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Кабінет Міністрів затвердив розміри освітніх грантів для вступників, які мають високі результати національного мультипредметного тесту (НМТ), але не отримали бюджетного місця у виші.

Про це повідомло Міністрерство освіти і науки, передають Українськi Новини.

Зокрема зазначається, що уряд ухвалив зміни до умов надання державних грантів у межах вступної кампанії 2025 року, встановлено оновлені розміри освітніх грантів та додатковий регіональний коефіцієнт для окремих категорій вступників.

"Гранти — це інструмент підтримки тих вступників, які мають високі результати НМТ, але не отримали бюджетного місця в омріяному університеті. Ми хочемо, щоб кожен талановитий студент мав шанс навчатися там, де хоче, і за тією програмою, яку сам обирає", — зазначив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

З 2025 року гранти становитимуть:

  • 17 тисяч гривень — грант 1-го рівня для вступників із результатами 150+ балів з двох предметів НМТ (140+ балів для вступників, що вступають на спеціальності, яким надається особлива підтримка);
  • 25 тисяч гривень — грант 2-го рівня для тих, хто склав два предмети НМТ на 170+ балів.

Ці кошти будуть спрямовані на часткову оплату навчання в закладах вищої освіти, отримати грант можуть лише вступники, яким до цього не було запропоновано за алгоритмом відбору бюджетне місце.

Окрім базових сум, з 2025 року запроваджено додатковий коефіцієнт 1,5 для визначення розміру державного гранту, він застосовується до вступників, які здобули повну загальну середню освіту у 2025 році в Запорізькій, Сумській, Харківській або Миколаївській областях та вступають до закладів вищої освіти в цих же областях.

Застосування цього коефіцієнта покликано підтримати регіони, які тривалий час перебувають під постійною загрозою обстрілів і мають складну безпекову ситуацію. Коефіцієнт не застосовується до вступників із цих регіонів, які вступають до закладів вищої освіти в інших областях, або для тих, хто з інших областей вступає у прифронтові ЗВО.

Також залишаються чинними галузеві коефіцієнти для спеціальностей з особливою підтримкою держави.

МОН, НМТ
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