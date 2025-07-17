Кабмін затвердив освітні гранти для вступників, які мають високі результати НМТ

Кабінет Міністрів затвердив розміри освітніх грантів для вступників, які мають високі результати національного мультипредметного тесту (НМТ), але не отримали бюджетного місця у виші.
Про це повідомло Міністрерство освіти і науки, передають Українськi Новини.
Зокрема зазначається, що уряд ухвалив зміни до умов надання державних грантів у межах вступної кампанії 2025 року, встановлено оновлені розміри освітніх грантів та додатковий регіональний коефіцієнт для окремих категорій вступників.
"Гранти — це інструмент підтримки тих вступників, які мають високі результати НМТ, але не отримали бюджетного місця в омріяному університеті. Ми хочемо, щоб кожен талановитий студент мав шанс навчатися там, де хоче, і за тією програмою, яку сам обирає", — зазначив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.
З 2025 року гранти становитимуть:
Ці кошти будуть спрямовані на часткову оплату навчання в закладах вищої освіти, отримати грант можуть лише вступники, яким до цього не було запропоновано за алгоритмом відбору бюджетне місце.
Окрім базових сум, з 2025 року запроваджено додатковий коефіцієнт 1,5 для визначення розміру державного гранту, він застосовується до вступників, які здобули повну загальну середню освіту у 2025 році в Запорізькій, Сумській, Харківській або Миколаївській областях та вступають до закладів вищої освіти в цих же областях.
Застосування цього коефіцієнта покликано підтримати регіони, які тривалий час перебувають під постійною загрозою обстрілів і мають складну безпекову ситуацію. Коефіцієнт не застосовується до вступників із цих регіонів, які вступають до закладів вищої освіти в інших областях, або для тих, хто з інших областей вступає у прифронтові ЗВО.
Також залишаються чинними галузеві коефіцієнти для спеціальностей з особливою підтримкою держави.
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