У Мінрозвитку громад назвали ключову проблему українського ринку вантажних перевезень

Український ринок вантажних перевезень стикається з гострою проблемою: значний брак водіїв категорії СЕ, що сягає близько 40 тисяч фахівців. Це створює серйозні виклики для логістичної галузі, адже третина автопарку великих компаній простоює через відсутність кваліфікованих кадрів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на коментар "Укрінформу" заступника міністра розвитку громад та територій України Сергія Деркача.
За його словами, з 130 тисяч вантажних автомобілів, задіяних у великих перевезеннях, близько 30% простоюють та не використовуються за призначенням.
"Тобто дефіцит становить близько 30-40 тис. водіїв категорії СЕ. Це величезна цифра і непроста історія", — зазначив чиновник.
Деркач підкреслив, що навіть нові автомобілі стоять без діла, незважаючи на наявність контрактів. Такий дефіцит не лише уповільнює економічні процеси, а й створює перешкоди для своєчасної доставки вантажів.
"Кілька місяців тому ми були в одній з великих компаній. У них на майданчику стоять 30 великих нових автомобілів. І власники кажуть, що на них нема кому їздити: контракти є, а водіїв нема", — розповів замміністра і додав, що швидке розв'язання проблеми неможливе, тому Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури активно працює над довгостроковими рішеннями.
Серед ключових ініціатив:
Основний акцент на цих категоріях зроблено тому, що вони не мають проблем з бронюванням, що було однією з причин дефіциту кадрів минулого року.
Сергій Деркач також відзначив, що бізнес, особливо у сфері міжнародних перевезень, вже знайшов рішення щодо бронювання працівників. Компанії мають можливість бронювати до 50% свого персоналу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023