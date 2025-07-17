У Мінрозвитку громад назвали ключову проблему українського ринку вантажних перевезень

Український ринок вантажних перевезень стикається з гострою проблемою: значний брак водіїв категорії СЕ, що сягає близько 40 тисяч фахівців. Це створює серйозні виклики для логістичної галузі, адже третина автопарку великих компаній простоює через відсутність кваліфікованих кадрів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на коментар "Укрінформу" заступника міністра розвитку громад та територій України Сергія Деркача.

За його словами, з 130 тисяч вантажних автомобілів, задіяних у великих перевезеннях, близько 30% простоюють та не використовуються за призначенням.

"Тобто дефіцит становить близько 30-40 тис. водіїв категорії СЕ. Це величезна цифра і непроста історія", — зазначив чиновник.

Деркач підкреслив, що навіть нові автомобілі стоять без діла, незважаючи на наявність контрактів. Такий дефіцит не лише уповільнює економічні процеси, а й створює перешкоди для своєчасної доставки вантажів.

"Кілька місяців тому ми були в одній з великих компаній. У них на майданчику стоять 30 великих нових автомобілів. І власники кажуть, що на них нема кому їздити: контракти є, а водіїв нема", — розповів замміністра і додав, що швидке розв'язання проблеми неможливе, тому Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури активно працює над довгостроковими рішеннями.

Серед ключових ініціатив:

проєкти з підготовки жінок-водійок: залучення жінок до професії водія вантажних автомобілів;

програми перепідготовки ветеранів: надання можливості ветеранам опанувати нову спеціальність та інтегруватися у ринок праці;

залучення молоді: планується розробка проєктів для стимулювання молодих людей обирати професію водія вантажівок.

Основний акцент на цих категоріях зроблено тому, що вони не мають проблем з бронюванням, що було однією з причин дефіциту кадрів минулого року.

Сергій Деркач також відзначив, що бізнес, особливо у сфері міжнародних перевезень, вже знайшов рішення щодо бронювання працівників. Компанії мають можливість бронювати до 50% свого персоналу.