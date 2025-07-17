Правозахисники передали МКС докази причетності голови центробанку рф до злочинів проти населення України

Правозахисні організації подали до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі на голову центробанку рф ельвіру набіулліну за співучасть у воєнних злочинах на окупованій території Херсонської області. Про це йдеться у спільній заяві LexCollective, B4Ukraine та Української правової консультативної групи (ULAG).

16 липня правозахисники передали МКС докази причетності керівництва центрального банку росії, мінфіну рф, керівників підконтрольних росії банків та адміністрації окупованої Херсонщини до систематичних злочинів проти цивільного населення України.

"Це перше всеосяжне юридичне подання, спрямоване безпосередньо на фінансову архітектуру незаконної окупації", – наголошується у заяві.

Правозахисники стверджують, що через примусову "рублізацію", знецінення гривні та запровадження російської фінансової системи, рф цілеспрямовано підривала українську державність на Херсонщині. Доступ до базових послуг – медицини, освіти, пенсій – жителям надавався лише після прийняття російського громадянства.

"Це подання викриває, як росія перетворила банківську систему на інструмент окупації", – заявила директорка ULAG Надія Волкова.

"Сучасні конфлікти виходять за межі бойових дій – у цій справі йдеться про економічну зброю", – додала співвиконавча директорка LexCollective Крістін Розелла.

Заява подана в межах статті 15 Римського статуту, що дозволяє прокурору МКС самостійно почати розслідування.

"Ця справа доповнює поточне розслідування Офісу прокурора щодо ситуації в Україні й може призвести до висунення офіційних обвинувачень проти зазначених осіб", – йдеться у заяві.

Окрім трьох організацій-подателів, справу підтримують KSE Institute, FIND та інші дослідницькі ініціативи, що спеціалізуються на воєнних злочинах, санкційній політиці й відновленні України після російської агресії.