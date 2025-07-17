Продажі пального на АЗС знижуються

У першому півріччі 2025 року продаж пального (бензин, дизель, автогаз) на заправних станціях становив 3,62 млрд літрів.
Це на майже 7% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це свідчать дані Державної податкової служби України, повідомляє enkorr.
Водночас сумарна вартість реалізованого пального майже не змінилася і становить 182,9 млрд грн.
Поки найвдалішим місяцем з реалізації був червень. Минулого місяця, згідно з даними РРО, було продано 646,5 млн літрів пального, що на 1% більше, ніж у травні. Водночас вартість зросла на 3%, до 32,5 млрд грн.
Порівняно з попереднім роком зниження продажів спостерігалося у кожній області. Найгірша ситуація в Одеській: -18% (214,1 млн літрів). У Херсонській і Кіровоградській областях обсяги знизилися на 16% і 15%, до 9,6 млн літрів і 78,8 млн літрів відповідно.
Класично лідером з реалізації пального була Київська область (785,7 млн літрів, -1%), яка одна продала більше, ніж сумарно Дніпропетровська (308,6 млн літрів, -10%) і Львівська (289,7 млн літрів, -4%), які посіли друге і третє місця за обсягами РРО.
У Києві продажі пального порівняно з першим півріччям 2024 року не змінилися і становили 379,5 млн літрів, а виторг збільшився на 8% (19,8 млрд грн). А ось у місячній динаміці у червні обсяги зменшилися порівняно з травнем на 4%, до найменших з березня цього року 64 млн літрів.
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