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Генерал: Союзники США і НАТО розпочинають реалізацію плану "Лінія стримування східного флангу"

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Союзники по НАТО створили план "нейтралізації" Калінінградської області. Сучасне озброєння дасть змогу зробити це швидше, ніж будь-коли.

Про це заявив командувач армією США в Європі та Африці і командувач сухопутних військ НАТО генерал Крістофер Донахью, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.

За словами Донахью, союзники США разом із союзниками по НАТО розпочинають реалізацію плану "Лінія стримування східного флангу". Він спрямований на посилення наземних можливостей і підвищення взаємодії оборонної промисловості країн альянсу.

План покликаний протистояти загрозам з боку росії і забезпечити глобальне стримування.

"Ми знаємо, що нам потрібно розробити, і приклад, який ми використовуємо - це стримування з землі. Наземна ділянка стає не менш важливою, а навпаки - дедалі важливішою. Зараз можна руйнувати зони A2AD (зони обмеженого доступу та маневру - ред.) із землі. Зараз можна контролювати море з землі. Усе це ми спостерігаємо в Україні", - уточнив генерал.

Донахью як приклад навів Калінінградську область, яка оточена з усіх боків країнами НАТО. За його словами, тепер у армії НАТО є можливості "нейтралізувати регіон із землі в терміни, які раніше здавалися неможливими - швидше, ніж будь-коли раніше".

"Ми вже спланували це і вже все розробили. Проблема маси та імпульсу, яку представляє росія... ми розробили можливості, щоб зупинити цю проблему маси та імпульсу", - розповів він.

План також включає систему для обміну даними. НАТО вже придбало таку систему, зазначив Донахью, маючи на увазі Maven Smart System від компанії Palantir - платформу штучного інтелекту, яка обробляє величезні масиви даних і допомагає військовим командирам швидко ухвалювати рішення.

Також генерал додав, що в НАТО хочуть, щоб усі системи були з можливістю опціонального управління людиною, чи то ППО, чи то системи дальнього вогню.

"Ми хочемо, щоб це була єдина система, з можливістю як пілотованого, так і безпілотного управління, здатна використовувати боєприпаси з будь-якої країни", - сказав він.

Крім того, армія НАТО прагне знизити вартість озброєнь.

"Як правило, будь-яка зброя або боєприпас, який ви використовуєте проти можливості противника, має бути дешевшим, ніж його мета", - наголосив Донахью.

США, НАТО
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