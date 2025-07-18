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Черногоренко: У застосунку«Резерв+» з'явиться можливість оформити два нові види відстрочки від мобілізації

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У застосунку для військовозобов'язаних «Резерв+» незабаром з'явиться можливість оформити онлайн два нові види відстрочки від мобілізації.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook.

Чиновниця зазначила, що вже наприкінці липня – на початку серпня онлайн-заяву на відстрочку зможуть подати такі категорії громадян:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої та професійної освіти, якщо їхні дані є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

особи, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I або II групи, за умови наявності підтвердження від Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

«Працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій. Серед наступних – сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю», – додала Черногоренко.

Черногоренко, Резерв+
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