Орбан погрожує заблокувати новий семирічний бюджет ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив у суботу торпедувати новий семирічний бюджет Європейського Союзу, якщо Брюссель не розблокує заморожене фінансування для його країни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.
Орбан роками конфліктує з Брюсселем з таких питань, як міграція, права ЛГБТК і те, що критики вважають підривом демократії в Угорщині. ЄС призупинив виділення мільярдів євро, призначених для Угорщини, поки триває суперечка про верховенство права.
"Затвердження нового семирічного бюджету вимагає одностайності, і поки ми не отримаємо решту (заморожених) коштів, не буде і нового бюджету ЄС", – сказав Орбан у своїй промові в літньому університеті в румунському місті Беїле-Тушнад.
Європейська комісія запропонувала бюджет ЄС на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйонів євро з акцентом на економічну конкурентоспроможність та оборону.
Орбан також розкритикував ЄС за підтримку України і звинуватив Брюссель у планах встановити в Угорщині "проукраїнський і пробрюссельський уряд" на виборах наступного року.
Він також звинуватив лідерів ЄС у тому, що вони ризикують розпочати торговельну війну з адміністрацією президента США Дональда Трампа, в якій Європа "не зможе перемогти".
"Нинішнє керівництво ЄС завжди буде останнім, хто підписуватиме угоди зі Сполученими Штатами, і завжди найгірші угоди", – додав Орбан, закликавши до зміни керівництва Євросоюзу.
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