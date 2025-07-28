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Мін’юст: За перше півріччя 2025 року в Україні зареєстровано майже 69 тисяч шлюбів

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За перше півріччя 2025 року органами державної реєстрації актів цивільного стану України було зареєстровано майже 69 тис шлюбів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції України.

Тільки в Києві з початку року обмінялися обітницями понад 14 тис пар. Серед регіонів-лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів також:

  • Дніпропетровська область – 5 795 шлюбів
  • Львівська область – 4 735 шлюбів
  • Київська область – 4 163 шлюби
  • Одеська область – 4 099 шлюбів

Цього року Міністерство юстиції також ввело нові можливості для молодят. Нещодавно в Україні з’явилася можливість офіційно одружитися на відстані. Цей сервіс покликаний полегшити та прискорити процес реєстрації шлюбу в онлайн-форматі за пріоритетним часом, без необхідності відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

шлюб, Мін'юст
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