Мін’юст: За перше півріччя 2025 року в Україні зареєстровано майже 69 тисяч шлюбів

За перше півріччя 2025 року органами державної реєстрації актів цивільного стану України було зареєстровано майже 69 тис шлюбів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції України.
Тільки в Києві з початку року обмінялися обітницями понад 14 тис пар. Серед регіонів-лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів також:
Цього року Міністерство юстиції також ввело нові можливості для молодят. Нещодавно в Україні з’явилася можливість офіційно одружитися на відстані. Цей сервіс покликаний полегшити та прискорити процес реєстрації шлюбу в онлайн-форматі за пріоритетним часом, без необхідності відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
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