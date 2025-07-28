Мін’юст: За перше півріччя 2025 року в Україні зареєстровано майже 69 тисяч шлюбів

За перше півріччя 2025 року органами державної реєстрації актів цивільного стану України було зареєстровано майже 69 тис шлюбів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції України.

Тільки в Києві з початку року обмінялися обітницями понад 14 тис пар. Серед регіонів-лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів також:

Дніпропетровська область – 5 795 шлюбів

Львівська область – 4 735 шлюбів

Київська область – 4 163 шлюби

Одеська область – 4 099 шлюбів

Цього року Міністерство юстиції також ввело нові можливості для молодят. Нещодавно в Україні з’явилася можливість офіційно одружитися на відстані. Цей сервіс покликаний полегшити та прискорити процес реєстрації шлюбу в онлайн-форматі за пріоритетним часом, без необхідності відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану.