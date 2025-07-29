Очільник НАБУ притягувався до кримінальної відповідальності за підкуп, - ЗМІ

Директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса, який очолює орган, що має боротися з корупцією, у 2009 році притягували до кримінальної відповідальності за підкуп виборців.

Про це йдеться в постанові Голосіївського суду Києва від 25 червня 2009 року, передають Українськi Новини.

Кривонос обвинувачувався у вчиненні злочину за статтею 157 ККУ - підкуп виборців. Суд встановив, що Кривонос підкупив студентів КНУ ім. Шевченка, які за грошову винагороду повинні були проголосувати за Блок Юлії Тимошенко на виборах. Однак, до початку судового розгляду справи, Кривонос подав до суду клопотання про амністію, тобто звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі того, що у нього на утриманні неповнолітня дитина. На цій підставі підсудний Кривонос був звільнений від кримінальної відповідальності.

За вчинення злочину за частиною 3 статті 157 ККУ Кривоносу грозило покарання до 5 років позбавлення волі. На підставі амністії, кримінальну справу проти Кривоноса за підкуп виборців було закрито.