Шуляк: Після створення та реалізації ППР доходи місцевих бюджетів можуть зрости на 10-20%

Частина українських територіальних громад має фінансування для створення планів просторового розвитку (ППР). Для тих, хто ні, в парламенті пропонують розглянути можливість субвенцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

За її словами, територіальні громади мають прямі стимули для розробки комплексних планів просторового розвитку - ті з них, які матимуть ці стратегічні планувальні документи, матимуть преференції для залучення держкоштів і підтримки міжнародних партнерів, оскільки ця норма вписана у законопроєкт №13437, днями ухвалений Верховною Радою в першому читанні.

"На мою думку, це може бути дуже сильним мотиваційним фактором для громад - розробляти ППР. Окрім того, після створення та реалізації ППР доходи місцевих бюджетів можуть зрости на 10-20%. Водночас багато громад з цим не поспішають. Утім, вже є ті, хто плани просторового розвитку розробили та презентували», - зазначила Шуляк.

Одна з причин, чому органи місцевого самоврядування не запускають процеси щодо створення ППР, - брак фінансування для цього, адже може йтися про мільйони гривень. Водночас багато громад уже зараз мають кошти, аби замовити просторове планування. Так, за даними Мінфіну, на початок січня залишки коштів громад складали 120 млрд грн, а станом на червень - уже 174 млрд грн.

"Є точно ті громади, які на сьогодні можуть фінансувати розробку планів просторового розвитку. Звичайно, тим громадам, в яких немає такої можливості, потрібно думати, як допомагати. Можливо, надавати відповідні субвенції, можливо, ставити їх у першу чергу для роботи з міжнародними партнерами", - наголосила Олена Шуляк.

На її думку, без якісного просторового планування громади не зможуть залучити ані інвестора, ані міжнародного донора.

"Я впевнена, що без якісного просторового планування до нас не буде заходити інвестор, і до нас дуже сумнівно буде заходити потім і міжнародний партнер, який буде розвивати економіку та взагалі розвиток наших громад", - зауважила Шуляк.

При цьому парламентарка нагадала, що для деяких громад питання створення ППР сьогодні просто не на часі. Йдеться насамперед про прифронтові, а не тилові громади. Саме для них передбачено відтермінування обовʼязковості планів просторового розвитку, що й передбачає законопроєкт №13427, ухвалений у першому читанні 22 липня.

Відповідно до законопроєкту для тилових громад встановлюється додатковий перехідний період до 1 січня 2028 року. А для територіальних громад або їхніх частин, котрі станом на день набрання чинності відповідних змін, передбачених цим законопроєктом, внесені до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф, - до спливу трьох років з дня припинення або скасування воєнного стану.

"Це рішення було сформоване під час конгресових слухань при Офісі президента України, до яких долучились понад 1700 учасників: народні депутати, міністри, представники громад, ОВА, обласних рад, експерти та інші. Ми розуміємо, що умови, в яких нині живуть наші громади, суттєво відрізняються. Для тилових у пріоритеті відновлення. Для прифронтових - насамперед боротьба за своє існування", - підсумувала Олена Шуляк.