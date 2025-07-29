"Трамп з’їв фон дер Ляєн на сніданок": Орбан різко розкритикував рамкову торговельну угоду між ЄС і США

Угорський прем’єр Віктор Орбан різко розкритикував рамкову торговельну угоду, погоджену ЄС і США у неділю під час зустрічі президента Дональда Трампа і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в ефірі, фрагмент якого поширив речник уряду Золтан Ковач.
Орбан заявив, що Євросоюз "прогнувся" під вимоги США у торгових перемовинах.
"Навіть з першого погляду очевидно, що це не угода. Це виглядає не як укладання угоди президентом Трампом з Урсулою фон дер Ляєн, а що Дональд Трамп з’їв фон дер Ляєн на сніданок. Ось що сталось, і ми це підозрювали. Тому що президент США перемовник-"важковаговик", а пані президентка – пір’їнка", – заявив прем’єр Угорщини.
Він зазначив, що позиція президента США набагато сильніша, а позиція президентки Єврокомісії завжди слабша.
"Американці нещодавно уклали подібну угоду з Британією, і вона значно краща за цю. Тож європейська угода гірша за британську, і згодом про неї важко буде говорити як про успіх", – заявив Орбан.
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