Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

"Трамп з’їв фон дер Ляєн на сніданок": Орбан різко розкритикував рамкову торговельну угоду між ЄС і США

126

Угорський прем’єр Віктор Орбан різко розкритикував рамкову торговельну угоду, погоджену ЄС і США у неділю під час зустрічі президента Дональда Трампа і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в ефірі, фрагмент якого поширив речник уряду Золтан Ковач.

Орбан заявив, що Євросоюз "прогнувся" під вимоги США у торгових перемовинах.

"Навіть з першого погляду очевидно, що це не угода. Це виглядає не як укладання угоди президентом Трампом з Урсулою фон дер Ляєн, а що Дональд Трамп з’їв фон дер Ляєн на сніданок. Ось що сталось, і ми це підозрювали. Тому що президент США перемовник-"важковаговик", а пані президентка – пір’їнка", – заявив прем’єр Угорщини.

Він зазначив, що позиція президента США набагато сильніша, а позиція президентки Єврокомісії завжди слабша.

"Американці нещодавно уклали подібну угоду з Британією, і вона значно краща за цю. Тож європейська угода гірша за британську, і згодом про неї важко буде говорити як про успіх", – заявив Орбан.

Орбан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 29 июля 2025
Понедельник, 28 июля 2025
Воскресенье, 27 июля 2025
Суббота, 26 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023