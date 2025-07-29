Аналітик: НБУ може зберегти курс на сильну гривню до 2026 року

Національний банк України може зберегти курс на сильну гривню до 2026 року завдяки ресурсам та підтримці МВФ.
Такий прогноз озвучив керівник департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.
За словами аналітика, регулятор продовжує утримувати стабільний курс національної валюти.
"І ми також бачимо, що в нього вистачає на це ресурсів. Для того, щоб зберегти баланс на валютному ринку, у 25-му та 26-му році нашому регулятору потрібно буде десь 70-80 мільярдів доларів. І швидше за все він матиме доступ до цих ресурсів", - заявив Мартиненко.
Експерт зазначив, що ключовий партнер України - Міжнародний валютний фонд - не заперечує проти політики стабільної гривні.
"І тому ICU очікує, що швидше за все ця політика продовжиться", - додав він.
Аналітик також повідомив про оновлений курс прогнозу.
"І відтак ми покращуємо наші очікування обмінного курсу. Ми очікуємо, що на кінець цього року курс, обмінний курс становить приблизно 42,6 грн за долар. І це краще у порівнянні з нашим попереднім прогнозом, який становив десь 43,5 гривні за долар", - сказав Мартиненко.
За оцінками ICU, у 2026 році гривня девальвує лише на 5%.
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