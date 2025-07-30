Зеленський: Законопроєкт про незалежність НАБУ і САП отримав підтримку Данії

Законопроєкт про незалежність НАБУ і САП отримав підтримку Данії, яка зараз головує в Раді Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
За словами Зеленського, він провів телефонну розмову з прем'єром Данії Метте Фредеріксен. Глава української держави подякував за відчутну і сильну підтримку України, яка посилює обороноздатність країни.
Однією з тем розмови стала європейська інтеграція України. Зокрема, президент України та прем'єр Данії обговорили відкриття першого переговорного кластера.
"Зараз Данія головує в Раді ЄС. Нам потрібно максимально використати цей час, щоб реалізувати всі необхідні рішення", - додав Зеленський.
Він запевнив, що Україна робить зі свого боку все, щоб виконувати зобов'язання перед ЄС. Зокрема, до Ради внесли законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
"Вдячний Данії за його підтримку. Ми погодилися, що парламент має проголосувати за цей законопроєкт невідкладно, вже цього тижня", - зазначив президент.
Також Зеленський і Фредеріксен узгодили майбутні контакти - як двосторонні, так і в межах ширших міжнародних форматів.
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