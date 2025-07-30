В Єврокомісії закликають Україну невідкладно виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП

В Єврокомісії в контексті майбутнього голосування у Верховній Раді законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів, нагадали, що відновлення повноважень НАБУ і САП мають ключове значення для антикорупційної архітектури України.

Про це йдеться у коментарі речника Єврокомісії, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Як зазначив речник ЄК, у розмові з президентом України Володимиром Зеленським 28 липня президентка Єврокомісії фон дер Ляєн озвучила чітке послання: Україна повинна розвивати свої міцні основи як майбутня держава-член ЄС і зберегти незалежні антикорупційні органи, які є наріжними каменями правової держави.

В Єврокомісії закликають Раду невідкладно ухвалити законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП.

"Повага до верховенства права і боротьба з корупцією є основоположними елементами Європейського Союзу. Вони лежать в основі процесу приєднання і відповідають вимогам українського населення. Як країна-кандидат, Україна повинна повною мірою дотримуватися цих стандартів", – зазначив речник.

У цьому контексті він наголосив, що "компроміс неможливий", а також зауважив, що в ЄС очікують, що українська влада "докладе всіх зусиль для відновлення довіри своїх громадян і міжнародних партнерів шляхом ухвалення рішучих заходів у сфері верховенства права".