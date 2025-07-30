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Збройні сили Литви розглядають можливість застосування української технології для виявлення дронів

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Головнокомандувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас повідомив, що країна розглядає можливість застосування української акустичної технології для виявлення безпілотних літальних апаратів.

Про це він розповів в ефірі LRT після інциденту 28 липня, коли в литовському повітряному просторі був помічений безпілотник невідомого типу.

Генерал зазначив, що на закупівлю акустичних систем уже виділено фінансування, а до кінця року заплановані їх випробування. Активне впровадження технології очікується наступного року.

Він також пояснив, що ця система розроблена в Україні і потребувала адаптації для сумісності з американським обладнанням, яке використовується у Литві.

Литва
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