Збройні сили Литви розглядають можливість застосування української технології для виявлення дронів

Головнокомандувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас повідомив, що країна розглядає можливість застосування української акустичної технології для виявлення безпілотних літальних апаратів.

Про це він розповів в ефірі LRT після інциденту 28 липня, коли в литовському повітряному просторі був помічений безпілотник невідомого типу.

Генерал зазначив, що на закупівлю акустичних систем уже виділено фінансування, а до кінця року заплановані їх випробування. Активне впровадження технології очікується наступного року.

Він також пояснив, що ця система розроблена в Україні і потребувала адаптації для сумісності з американським обладнанням, яке використовується у Литві.