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Міністр торгівлі США задоволений від угоди, яка була укладена Трампом і фон дер Ляєн

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Міністр торгівлі США Говард Лутнік висловив цілковите задоволення від торгової угоди, яка була укладена 27 липня президентом Дональдом Трампом і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CNBC, повідомляє "Європейська правда".

За словами Лутніка, торгова угода між США і ЄС стала "майстер-класом від Трампа".

"Президент знав, як далеко він може зайти, і він зайшов настільки далеко. Особливість нашого президента в тому, що він володіє інтуїцією: коли він сидить за столом переговорів і укладає угоду, він знає, як далеко він може зайти", – зазначив він.

При цьому Лутнік розповів, що переговори ще не завершені, додавши, що "попереду багато торгів".

Лутнік
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