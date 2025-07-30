У МОН назвали найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів цього року

Під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів знову стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія». Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону, передає «Главком».
Михайло Винницький звернув увагу на те, що ринок праці вже перенасичений фахівцями у цих галузях. Попри це, інтерес до них залишається стабільно високим.
Водночас заступник міністра наголосив, що на ці спеціальності передбачено обмежену кількість бюджетних місць, а безкоштовне навчання доступне лише вступникам з найвищими балами.
Винницький також повідомив про зростання зацікавленості абітурієнтів у спеціальностях «психологія», «медицина», «інженерія» та «середня освіта». «Це надихає, що ці спеціальності збільшуються в популярності», – наголосив він.
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