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У МОН назвали найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів цього року

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Під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів знову стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія». Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону, передає «Главком».

Михайло Винницький звернув увагу на те, що ринок праці вже перенасичений фахівцями у цих галузях. Попри це, інтерес до них залишається стабільно високим.

Водночас заступник міністра наголосив, що на ці спеціальності передбачено обмежену кількість бюджетних місць, а безкоштовне навчання доступне лише вступникам з найвищими балами.

Винницький також повідомив про зростання зацікавленості абітурієнтів у спеціальностях «психологія», «медицина», «інженерія» та «середня освіта». «Це надихає, що ці спеціальності збільшуються в популярності», – наголосив він.

МОН, Винницький
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