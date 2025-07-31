Мельничук: Жінок, що мають медичну або фармацевтичну освіту, братимуть на військовий облік без їх присутності

Автоматичне взяття на облік жінок, що мають медичну або фармацевтичну освіту, братимуть на військовий облік без їх особистої присутності.

Про це розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє УНН.

За його словами, відповідні зміні внесені до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

Зміни передбачають автоматичне взяття на військовий облік жінок, що мають медичну або фармацевтичну освіту.

Взяття на військовий облік відбуватиметься без особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

«Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності», - написав Тарас Мельничук.