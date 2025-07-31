Мельничук: Жінок, що мають медичну або фармацевтичну освіту, братимуть на військовий облік без їх присутності

Автоматичне взяття на облік жінок, що мають медичну або фармацевтичну освіту, братимуть на військовий облік без їх особистої присутності.
Про це розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє УНН.
За його словами, відповідні зміні внесені до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.
Зміни передбачають автоматичне взяття на військовий облік жінок, що мають медичну або фармацевтичну освіту.
Взяття на військовий облік відбуватиметься без особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
«Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності», - написав Тарас Мельничук.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023