Мінветеранів: Кабмін затвердив порядок виплати грошової допомоги родинам загиблих добровольців

Кабінет Міністрів затвердив Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів, передає Укрінформ.

Відповідну постанову затверджено на виконання Закону України про зміни до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Грошова допомога надаватиметься родинам добровольців, які загинули: з 24 лютого по 25 березня 2022 року - без уточнення території загибелі; з 26 березня 2022 року - за умови, що загибель сталася на території ведення бойових дій, визначених у відповідному переліку.

Загальний розмір допомоги - ₴15 мільйонів на всю родину. Виплата здійснюється у два етапи: перший платіж - 1/5 від суми (одразу), решта - рівними частинами протягом 40 місяців.

Як зазначається, якщо родина має право на кілька видів державної допомоги, вона може обрати найбільш вигідний варіант. Частка особи, яка добровільно відмовилась від виплати, розподіляється між іншими членами родини.

Також передбачено механізм перевірки даних Мінветеранів, зокрема можливість заслуховування заявників або свідків. Рішення про виплату ухвалюється протягом одного місяця.