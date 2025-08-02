Посол США при НАТО: Руйнівні мита і санкції Трампа залишать росію без друзів і торговельних партнерів

Після 8 серпня нові руйнівні мита і санкції Дональда Трампа залишать росію без друзів і торговельних партнерів, що не дозволить їй надалі фінансувати війну.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю телеканалу Newsmaх, повідомляє РБК-Україна на сторінку політика в соцмережі Х.

Дипломат підкреслив, що президент Трамп, "краще за будь-кого розуміється на важелях впливу".

На його думку, заява глави держави про введення "руйнівних" мит і санкцій проти росії з 8 серпня, "має велике значення".

"Адже як росія фінансує цю війну? Як вона спроможна платити новобранцю, рядовому в армії, який, найімовірніше, відправиться на фронт і загине через два тижні після мінімальної підготовки? Їм доводиться платити еквівалент 100 тисяч доларів США за участь у війні", - сказав політик.

Вітакер нагадав, що росія отримує найбільший прибуток від продажу нафти, яку продає Китаю, Індії та Бразилії. І нагадав, що після набуття чинності обмежень, "ці країни зазнають суттєвих наслідків за ведення бізнесу з росією".

"У росії не залишиться друзів, не залишиться торговельних партнерів. І її здатність фінансувати війну припиниться", - підкреслив посол США при НАТО.