Вітфельт: ЄС вже виплатив Україні більше половини обіцяних коштів

Європейський Союз фіксує прогрес України за планом Ukraine Facility. Однак реформа антикорупційних органів залишається пріоритетом.

Про це сказав Хенрік Вітфельт, керівник відділу державного фінансування, підтримки бізнесу та соціальної політики Представництва ЄС в Україні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію ЦЕС.

За словами Вітфельта, у рамках Ukraine Facility Україна вже отримала 19,6 млрд євро із загальної суми в 38 млрд. Фінансування розраховане на чотири роки, але перші виплати були зосереджені на початку програми.

"Якщо серпневий транш буде схвалений Радою ЄС, загальна виплата досягне 23 млрд євро", - зазначив Вітфельт.

Заявка на виплату за перший квартал у розмірі 3 млрд євро була подана Україною в червні із запізненням. Наразі її розглядає Єврокомісія і передано до Європейської ради, сказав він.

Із 4,5 млрд євро, закладених на перший квартал, Київ отримає меншу суму через невиконання трьох індикаторів. Однак один із них - закон про ARMA - уже підписаний президентом, що дасть змогу включити його в майбутню виплату, повідомив чиновник.

"На виконання індикаторів в України є до 12 місяців після закінчення кварталу", - наголосив Вітфельт.

При цьому близько 600 млн євро буде додано до виплати за другий квартал.

"Логіка методології часткової виплати така: загальна сума за квартал (наприклад, 4,5 млрд за перший квартал) ділиться на кількість індикаторів (їх було 16), при цьому для законів сума подвоюється. Ось чому, наприклад, за один закон - 600 млн.

У другому кварталі загальний обсяг менший - лише 11 індикаторів, а сума - менше ніж 2 млрд євро, один закон "коштує" близько 200 млн.

ЄС також очікує прогресу за іншими індикаторами - особливо за Вищим антикорупційним судом і законом про децентралізацію. Брюссель розуміє складність політичного процесу.

"Український план - це амбітна програма економічного зростання", - заявив представник ЄС. У Брюсселі визнають: частина реформ затримується з об'єктивних причин, включно з війною і технічними складнощами.

Обговорюється перегляд плану до подання заявки на третій транш. Це дасть змогу врахувати зміни в графіку виконання індикаторів і посилити ефективність інвестицій, особливо в інфраструктуру.

"Важливо, щоб Україна розвивала системи, здатні реалізовувати подібні програми в майбутньому", - додав Вітфельт. Він зазначив, що Ukraine Facility став моделлю для майбутніх багаторічних програм ЄС.

За словами Вітфельта, ЄС стурбований останніми подіями навколо антикорупційних органів. "Тішить, що ключові захисні механізми відновлено, але реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають тривати", - підкреслив він.

Брюссель бачить затримки за низкою індикаторів. Однак Євросоюз визнає, що реалізація програми відбувається в нових умовах і вимагає гнучкості від обох сторін.