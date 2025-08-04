Фінансові установи ОАЕ обмежують фінансові операції або закривають банківські рахунки російських компаній

Фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів, аби повторно не потрапити під санкції, обмежують фінансові операції або закривають банківські рахунки російських компаній.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
«Цьогоріч у липні фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за діяльністю російських компаній. Близько 30% підприємств із рф отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків», - ідеться в повідомленні.
Основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з «чорного списку» FATF або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями.
За інформацією розвідки, ретельні перевірки стартували ще в лютому 2024 року – після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній з ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти росії.
Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з росією.
Як зауважили у СЗРУ, еміратські фінансові установи не хочуть через росію повторно потрапити до «сірого списку» FATF, тож показують свою готовності дотримуватися глобального санкційного режиму.
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