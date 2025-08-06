Посол США в НАТО: Продаж зброї для передання Україні знімає "тягар" з американських платників податків

Продаж зброї членам Альянсу для подальшого передання Україні знімає "тягар" оборони Києва з американських платників податків. Про це в ефірі Newsmax повідомив посол США в НАТО Метью Вітакер.
Він нагадав, що минулого місяця був у Овальному кабінеті, коли президент США Дональд Трамп оголосив про механізм, за яким союзники по НАТО купуватимуть американське озброєння та боєприпаси, а потім надаватимуть їх Україні.
"Очевидно, що це виключає американських платників податків з рівняння. Американські платники податків більше не несуть тягар війни в Україні", – сказав Вітакер.
Він зазначив, що американський президент заявив про готовність продавати озброєння та боєприпаси європейським союзникам для України. Вітакер наголосив, що час має вирішальне значення.
"Ми швидко та енергійно просуваємося в цьому питанні, щоб переконатися, що українці не опинилися в невигідному становищі на передовій", – сказав посол.
За його словами, Трамп намагається створити умови за допомогою багатьох механізмів, щоб "залучити росіян до столу переговорів, досягти тривалого припинення вогню та припинити вбивства".
На запитання про те, чи послаблюють постачання зброї НАТО для України оборонний блок, Вітакер відповів: "Ні, не послаблюють".
"Насправді наші військові та Пентагон стежать за тим, щоб ми ніколи не опинилися в стратегічно невигідному становищі. І ви маєте рацію – НАТО не має складу зброї. Це альянс 32 країн, кожна з яких має техніку та озброєння", – додав він.
Посол акцентував, що Вашингтон продає зброю, створену американцями на їхніх робочих місцях.
"Ми продаємо це обладнання нашим союзникам по НАТО, а вони потім постачають його Україні. Альянс буде сильним. Ми бачимо, як Європа нарощує свою міць. Це приклад того, чого ми досягли в Гаазі, коли Європа взяла на себе основну традиційну оборону європейського континенту, і це лише один із прикладів", – резюмував посадовець.
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