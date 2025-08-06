Блогер прокоментував інтерв’ю Буданова

Голова ГУР Кирило Буданов не схильний до формалістики, в роботі головне для нього ефективність. Про це, коментуючи інтерв’ю Буданова, написав блогер Сергій Наумович.

"Інтервʼю досить цікаве. У межах того, про що можна казати голові ГУР, звісно. Тут він більше розкрився як спеціаліст, який пройшов від рядового розвідника до генерала та очільника ГУР. Тож, скажімо, з висоти свого досвіду влучно пояснює, хто такий справжній розвідник, яким він має бути, а хто ним ніколи не стане: "Розвідник має володіти високопродуктивним інтелектом. Тобто швидко ухвалювати рішення і швидко оцінювати ситуацію. Друге, і одне з найважливіших, здатністю приймати рішення". "Людина, яка нездатна швидко, критично мислити і яка не може приймати рішення. Вона може спробувати ним стати, але результату не буде"", — зазначив Наумович.

Він також процитував відповідь Буданова на запитання "Скільки часу треба, щоб опанувати професію розвідника?" — "Мить або все життя. Залежить від людини".

"Сильно сказано, видно, що до такого висновку людина йшла багато років, пропустивши цю професію через себе від і до. Ну і в інтерв’ю Буданов запрошує до свого відомства патріотів. Звертає увагу твердження про наших жінок, які, за Словами Кирила Олексійовича, краще проходять тести при вступі до ГУР. Видно, що Буданов не схильний до формалістики, головне для нього ефективність. Це інтервʼю є хорошою рекрутинговою кампанією", — констатував блогер.